POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: Verkehrsunfall mit einer schwerletzten und zwei leichtverletzten Personen auf der B401+++

Oldenburg (ots) - Am vergangenen Montagabend, 19.12.2022, brechen noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen 21:30 Uhr und 23:55 Uhr in eine in einem Supermarkt in der Schulstraße ansässigen Bäckereifiliale ein und entwenden die Tageseinnahmen aus einem Safe. Nachdem der Versuch, eine Zugangstür aufzuhebeln, ...

