Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest/Werl - Einbrüche in Tankstellen

Soest/Werl (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist es im Kreisgebiet zu zwei Einbrüchen in Tankstellen gekommen. Gegen 02:30 Uhr öffneten unbekannte Täter in Soest am Overweg gewaltsam die Eingangstür zum Verkaufsraum. Hier entwendeten sie Tabakwaren aus dem Kassenbereich. In Werl wurde die Polizei gegen 02:55 Uhr durch einen aufmerksamen Zeugen zu einem Einbruch an die Unnaer Straße gerufen. Drei unbekannte Täter hatten die Glastür einer Tankstelle eingeschlagen, um ins Innere zu gelangen. Auch hier entwendeten sie Tabakwaren. Bei Eintreffen der Polizei waren die Diebe bereits mit einem dunklen Fahrzeug geflüchtet. Zeugenhinweise zur Tat oder den unbekannten Tätern nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02921-91000 entgegen. (wo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell