Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Lippborg - Weiterer Einbruch

Lippetal (ots)

An der Dolberger Straße ist es am Dienstag in der Zeit zwischen 17:50 Uhr und 20:00 Uhr zu einem Einbruch gekommen. Unbekannte Täter schlugen eine Fensterscheibe ein, um in das Haus zu gelangen. Sie durchwühlten Schränke und Schubladen. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. (wo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell