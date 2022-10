Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Unfall

Soest (ots)

Am Dienstag, gegen 08:45 Uhr, ist es auf dem Hiddingser Weg zu einem Unfall gekommen. Ein 70-jähriger Soester fuhr mit seinem Auto auf dem Hiddingser Weg stadteinwärts. Am Fußgängerüberweg in Höhe des Herzbergweg kollidierte er mit einer 23-jährigen Frau aus Soest, die die Straße überqueren wollte. Sie wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. (wo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell