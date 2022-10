Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Ein Fahrzeug geraubt, zweiter Versuch gescheitert

Lippstadt (ots)

Am Dienstag kam es gegen 20:00 Uhr auf der Spielplatzstraße zu einem Raub. Ein 23-jähriger Mann aus Lippstadt hatte seinen Pkw am Straßenrand mit laufendem Motor abgestellt, um Geld bei einer Bank abzuheben. Während seiner Abwesenheit stieg ein unbekannter Mann auf den Fahrersitz, mit der Absicht das Fahrzeug zu entwenden. Eine 19-jährige Frau, die sich auf dem Beifahrersitz des Kia befand, konnte noch aus dem Wagen flüchten. Das Fahrzeug fuhr los und überrollte den Fuß des zurück kommenden 23-Jährigen. Kurz darauf kam es, gegen 20:10 Uhr, in der Humboldtstraße zu einem weiteren versuchten Raub, dieses Mal eines Zustellfahrzeugs. Ein 26-jähriger Mann aus Steinheim stand an der Beifahrertür des Wagens, als ein unbekannter Mann auf der Fahrerseite einstieg und die Herausgabe des Autoschlüssels forderte. Der 26-Jährige kam der Forderung nicht nach, woraufhin der Unbekannte zuschlug. Der Steinheimer konnte sich leicht verletzt in Sicherheit bringen und die Polizei verständigen. Der Täter ergriff mit einem dunklen Pkw die Flucht. Bei den sofort angestellten Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich um den zuvor geraubten Kia handelte. Der Mann soll etwa 25 bis 40 Jahre alt und zwischen 1,70 Meter und 1,80 Meter groß sein. Sein Gesicht war schmal und er trug eine Brille. Er war von dünner Statur. Bekleidet war er mit einer dunklen Hose und einem hellen Oberteil. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (wo)

