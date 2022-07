Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim: E-Bike-Akku gerät in Brand

Ludwigsburg (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Mittwoch gegen 13:00 Uhr in Bönnigheim der Akku eines E-Bikes in Brand und verursachte einen nicht unerheblichen Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Der 62-jährige Besitzer des E-Bikes hatte dieses zuvor in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Gottlob-Stierle-Straße abgestellt. Kurz darauf entwickelte sich starker Rauch, wodurch Anwohner auf das Feuer aufmerksam wurden und die Feuerwehr alarmierten. Durch den Brand entwickelte sich starke Hitze, die dazu führte, dass sich die Deckendämmung verflüssigte und auf geparkte PKW tropfte. Auch die in der Tiefgarage verlaufenden Abwasserrohre des Mehrparteienhauses sowie Plastikteile der abgestellten Fahrzeuge wurden durch die extreme Hitze stark beschädigt. Die Freiwilligen Feuerwehren Bönnigheim, Erligheim, Besigheim und Bietigheim-Bissingen waren mit acht Fahrzeugen und 45 Wehrkräften im Einsatz.

