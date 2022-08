Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Überfall auf der Brücke Am Krekel - Kripo sucht Zeugen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg

Der Überfall war nach Angaben des 42 Jahre alten Opfers am Montag, 08 August, um 16.50 Uhr, auf der Fußgängerbrücke in der Straße Am Krekel, genauer zwischen der Brücke vom Krekel zur Gisselberger Straße und der Brücke zum Südbahnhof, am dortigen Abgang zur Lahn. Das Opfer saß, wie er aussagte, auf dem Brückenabgang zu den Lahnwiesen als ihn zwei Männer umringten, mit einem Klappmesser bedrohten und Geld sowie Handy forderten. Das Opfer händigte beides aus, wobei die Täter auf die Mitnahme des nicht internetfähigen Mobiltelefons verzichteten. Sie flüchteten mit der Geldbörse in Richtung Sommerbad. Da zu dieser Zeit dort erfahrungsgemäß sowohl Fußgänger- als auch Fahrzeugverkehr stattfindet hofft die Kriminalpolizei auf Zeugen des Geschehens. Das Opfer erwähnte in der Anhörung eine ca. 30 bis 40 Jahre alte Fahrradfahrerin, die das Geschehen vom Krekel kommend zur Gisselberger Straße fahrend passierte. Insbesondere diese Radlerin sowie weitere Zeugenwerden gebeten, sich mit der Kripo in Verbindung zu setzten. Wem ist das Trio am Montagnachmittag an dem Brückenabgang aufgefallen? Das Opfer selbst ist sehr dünn (geschätzt ca. 50 kg). Er beschrieb die Täter als zwei Männer im Alter von 20 bis 30 Jahren. Einer war zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß, von unauffälliger Statur und mutmaßlich arabischer Herkunft mit schwarzen Haare und Vollbart. Der Zweite war größer (ca. 1,90 Meter), kräftiger und sportlicher und von der Erscheinung her, hellhäutiger als der andere. Er fiel durch die getragene Hip-Hop-Kleidung mit einem bis zu den Knien reichenden T-Shirt und eine weiße Baseballkappe auf. Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell