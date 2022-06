Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Tageswohnungseinbrüche am Pfingstsamstag - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Am Pfingstsamstag, 04.06.2022, kam es im Verlauf des Mittags zu zwei Tageswohnungseinbrüchen im Stadtgebiet von Lörrach. Betroffen war eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Blücherstraße und eine in der nahen Siedlungsstraße. In beiden Fällen wurde das Schloss an der Wohnungstür überwunden. Auffällig ist auch, dass in den Wohnungen gezielt die Schlafzimmer aufgesucht und durchsucht wurden. Andere Zimmer blieben unberührt. Während aus einer Wohnung eine Schmuckschatulle gestohlen wurde, ist das Diebesgut aus der anderen Wohnung noch nicht bekannt. Das Kriminalkommissariat Lörrach sucht Zeugen, welche am Pfingstsamstag verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Das Kriminalkommissariat nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) oder per E-Mail: loerrach.kk.ab2@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell