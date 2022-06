Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Einbrecher kommen über Balkon in Wohnung - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In Weil am Rhein-Otterbach sind in der Nacht zum Sonntag, 05.06.2022, Unbekannte über den Balkon in eine Wohnung eingedrungen. Der oder die Täter kletterten auf den Balkon der im ersten Obergeschoss gelegenen Wohnung in der Basler Straße. Über eine offene Balkontüre konnten sie die Räumlichkeiten ungehindert betreten. Ein Laptop wurde entwendet. Weitere Bereiche der Wohnung wurden offensichtlich nicht durchsucht. Über das Treppenhaus dürfte die Täterschaft das Haus wieder verlassen haben. Gegen 04:20 Uhr hatten die Bewohner merkwürdige Geräusche vernommen, vermutlich von der Täterschaft stammend. Auf sachdienliche Hinweise und die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen hofft die Kriminalpolizei Lörrach, Tel. 07621 176-0 oder per E-Mail: loerrach.kk.ab2@polizei.bwl.de.

