Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Einbruch in Spedition

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag, 07.06.2022, ist in eine Spedition in Albbruck eingebrochen worden. Über ein aufgehebeltes Fenster gelangte der oder die Einbrecher in die Büroräumlichkeiten der Spedition. Dort wurde ein Standtresor gewaltsam geöffnet. Das darin verwahrte Bargeld und möglicherweise auch mehrere Tablets wurden daraus gestohlen. Der Sach- und Diebstahlsschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Die Tatzeit dürfte zwischen 01:00 Uhr und 02:00 Uhr gelegen haben. Wer Verdächtiges im Gewerbegebiet beim Mühlbach in Albbruck wahrgenommen hat, soll dies bitte beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-0, melden.

