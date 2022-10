Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Unfall

Soest (ots)

Am Mittwoch ist es gegen 18:10 Uhr auf dem Riga-Ring zu einem Unfall gekommen. Eine 65-jährige Frau war mit ihrem Auto auf dem Riga-Ring, von der Niederbergheimer Straße kommend, in Richtung Opmünder Weg unterwegs. An der Kreuzung mit dem Opmünder Weg beabsichtigte sie nach links in selbigen abzubiegen. Dabei übersah die Soesterin einen 71-jährigen Radfahrer, der, von der Paderborner Landstraße kommend, auf dem Radweg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß und der Soester stürzte. Er wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. (wo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell