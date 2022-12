Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Wiefelstede-Mansholt: Wohnungseinbrecher flieht mit grauem Mercedes

Oldenburg (ots)

Bereits am frühen Nachmittag vom Montag, den 19.12.2022 kam es in Wiefelstede-Mansholt zu einem Wohnungseinbruch in der Straße Alter Postweg. Ein Täter hatte hier ein Fenster aufgehebelt und war in das Wohnhaus eingestiegen. Die Tat wurde jedoch von einer Zeugin beobachtet. Als diese sich dem Wohnhaus näherte, brach der Täter seine Tat ab. Er stieg schließlich auf der Beifahrerseite einer grauen Mercedes-Limousine mit OL-Kennzeichen ein und fuhr in Richtung Oldenburg davon.

Hinweise zum Tathergang, zu der Täterschaft und dem Fluchtfahrzeug nimmt die Polizei in Bad Zwischenahn entgegen (Az.: 1612267).

