Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Rastede: 3 Geschäftseinbrüche in einer Nacht

Oldenburg (ots)

Bereits in der Nacht zu Dienstag, den 20.12.2022, kam es im Ortskern von Rastede zu insgesamt drei Einbrüchen im Ortskern von Rastede. Die Täter begannen ihre Tatserie um 01:14 Uhr bei einem Supermarkt in der Raiffeisenstraße. Dieser Einbruchversuch wurde noch abgebrochen. Weiter ging es um 01:42 Uhr in einer Apotheke an der Oldenburger Straße und anschließend bis etwa 2:30 Uhr in einem benachbarten Fahrradgeschäft. Hier drang die Täterschaft in das jeweilige Geschäft ein und versuchte augenscheinlich Bargeld zu finden. An den Taten waren mindestens zwei Täter beteiligt. Einer der Täter soll einen dunklen Rucksack getragen haben.

Hinweise zum Tathergang und/oder zu den Tätern nimmt die Polizei in Bad Zwischenahn entgegen (Az.: 1614835).

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell