POL-OL: +++ Versuchter Raub an der Alexanderstraße +++

Oldenburg (ots) - Ein mutmaßlicher Einbrecher ist am Montag in eine Wohnung am Scheideweg eingedrungen. Der Unbekannte flüchtete, nachdem es im Hausflur zur Begegnung mit der Bewohnerin gekommen war. Die 59-jährige Frau hatte sich in ihrer Wohnung in dem Mehrfamilienhaus aufgehalten und wenige Minuten vor 14 Uhr einen lauten Knall gehört. Als die Oldenburgerin im Flur der Wohnung nachsehen wollte, sei plötzlich die ...

