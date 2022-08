POL-HS: Brand einer Strohmiete

Gangelt (ots) - Diebe drangen in die Garage eines Hauses in der Straße Am Freibad ein und entwendeten von zwei Pedelecs die Fahrradcomputer. Die Tat ereignete sich zwischen letzter Woche Dienstag (16. August) und Samstag (20. August). Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

