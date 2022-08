POL-HS: Vespa gestohlen

Kreispolizeibehörde Heinsberg (ots) - Straftaten Erkelenz - Einbruch in Baumarkt Am 21.08.2022 um 01:34 Uhr verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter Zutritt zur Lagerfläche eines Baumarktes auf der Aachener Straße. Aus der umzäunten Lagerfläche wurden mehrere Säcke Kaminholz entwendet. In einem nahe gelegenen Gebüsch konnten mehrere weitere Säcke mit Kaminholz aufgefunden werden, die vermutlich durch die ...

mehr