Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unfallbeteiligter entfernt Kennzeichen und flieht

Zeugensuche

Hückelhoven-Baal (ots)

Freitagnachmittag (19. August) befuhr ein 18-Jähriger gegen 15 Uhr die Kreisstraße 29 in Fahrtrichtung Hetzerath, als er hinter sich einen PKW bemerkte, der augenscheinlich sehr schnell fuhr und den Sicherheitsabstand unterschritt. Der Fahrer dieses Wagens überholte den jungen Mann, scherte wieder vor ihm ein und bremste sein Fahrzeug ohne erkennbaren Grund so stark ab, dass der Mönchengladbacher auffuhr. Der Mann, der ihn zuvor überholt hatte, bat darum, nicht die Polizei zu informieren. Als der junge Mann aus seinem Wagen heraus telefonierte, riss der Unbekannte die Kennzeichen an seinem Fahrzeug ab und flüchtete unerkannt. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen blauen Peugeot 206 gehandelt haben. Der flüchtige Fahrer hatte blonde Haare, war etwa 30 bis 40 Jahre alt und zirka 170 bis 175 Zentimeter groß und soll eine die Wade umschließende Tätowierung in Form eines Rings haben. Personen, die zur in Rede stehenden Tatzeit Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Heinsberg zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem können Sie Hinweise auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell