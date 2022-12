Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: Tageswohnungseinbruch in Bad Zwischenahn++

Am Mittwoch, den 21.12.2022, im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 19:00 Uhr ereignete sich ein weiterer Tageswohnungseinbruch in Bad Zwischenahn. Bislang unbekannte Täterschaft nutzte die Abwesenheit der Bewohner und gelangte unter Gewaltanwendung durch die rückseitig gelegene Terassentür in das an der Hermann-Löns-Straße gelegene Gebäude. Die Räumlichkeiten des Einfamilienhauses wurden durchsucht und hierbei aufgefundener Schmuck entwendet. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Bad Zwischenahn unter 04403-9270 entgegen. (1623075)

