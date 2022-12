POL-PDNW: Schmuck gestohlen! Einbruch in Einfamilienhaus.

Neustadt/Weinstraße (ots) - Eine 76-jährige Frau war am Samstag gegen 13.20 Uhr in der Innenstadt in Neustadt einkaufen, als sie in einem Ladengeschäft in der Hauptstraße Opfer eines Diebstahls wurde. Die Frau hatte kurz ihre offene Handtasche auf dem Boden abgestellt, als die Täterin die Gelegenheit nutzte, in die Tasche griff und den Geldbeutel stahl. Die Täterin von der nur bekannt ist, dass sie wohl jüngeren ...

