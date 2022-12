Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn Einbruch in Bäckerei in Rastede/ Wahnbek

Oldenburg (ots)

Am vergangenen Montagabend, 19.12.2022, brechen noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen 21:30 Uhr und 23:55 Uhr in eine in einem Supermarkt in der Schulstraße ansässigen Bäckereifiliale ein und entwenden die Tageseinnahmen aus einem Safe. Nachdem der Versuch, eine Zugangstür aufzuhebeln, misslingt, werden die Gitterstäbe eines Fensters vermutlich mit einem Trennschleifer durchtrennt. Das dahinterliegende Fenster wird eingeworfen. Durch das Fenster verschaffen sich der/ die Täter Zutritt ins Objekt.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Zwischenahn unter der Rufnummer 04403 9270 in Verbindung zu setzen.

