POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn Einbruch in Parfümerie

Am Freitag, um 04:38 Uhr, bricht ein noch unbekannter Täter in eine Parfümerie in der Peterstraße/ Ecke Bahnhofstraße ein und entwendet eine noch unbekannte Anzahl hochwertiger Parfüms. Um in das Tatobjekt zu gelangen, hebelt der Täter die Eingangstür zum Geschäft (Glasschiebetür) auf. Dabei wird der Alarm ausgelöst. Der Täter flüchtet durch den Dränkweg, wo er einen Teil seiner Beute verliert. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Zwischenahn unter der Rufnummer 04403 9270 in Verbindung zu setzen.

