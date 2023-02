Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Auf dem Parkplatz eines Supermarkts im Dreekamp in Aurich kam es zu einer Unfallflucht. Am Dienstag gegen 22 Uhr fuhr ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug rückwärts aus einer Parklücke und touchierte einen weißen Peugeot 2008. Der Peugeot wurde am Heck beschädigt. Der Unbekannte flüchtete von der Örtlichkeit, ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern. Er soll einen silbernen Golf 5 mit Wolfsburger Städtekennung (Kennzeichenfragment "WOB-N ....") gefahren sein. Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

Aurich - Kind leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Kind und einer Autofahrerin kam es am Donnerstag in Aurich. Gegen 11.20 Uhr wollte ein 13-jähriger Junge mit seinem Fahrrad den Fußgängerüberweg am Georgswall überqueren. Eine 35 Jahre alte Skoda-Fahrerin übersah den Jungen offenbar und stieß mit ihm zusammen. Der 13-Jährige wurde leicht am Knie verletzt. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.

Aurich - Radfahrerin übersehen

Eine Radfahrerin ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in der Fockenbollwerkstraße in Aurich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen wollte gegen 19 Uhr ein 21 Jahre alter BMW-Fahrer von einem Grundstück auf die Fahrbahn fahren und übersah hierbei auf dem Geh- und Radweg eine 28-jährige Fahrradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß und die Frau stürzte. Sie wurde leicht verletzt und kam vorsorglich ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich.

Aurich - Bei Auffahrunfall verletzt

Auf der Von-Jhering-Straße in Aurich hat sich am Donnerstagnachmittag ein Auffahrunfall ereignet. In Fahrtrichtung Emden fuhr gegen 16.30 Uhr ein 23-jähriger VW-Fahrer und dahinter ein 62-jähriger Pickup-Fahrer. Sie mussten verkehrsbedingt abbremsen, was ein nachfolgender 35-jähriger Transporter-Fahrer offenbar nicht rechtzeitig erkannte. Er fuhr trotz Notbremsung auf den Pickup auf, der dadurch auf den VW geschoben wurde. Der VW-Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden an allen drei Fahrzeugen. Der Transporter musste abgeschleppt werden.

