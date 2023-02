POL-AUR: Ihlow/Simonswolde - Kind schwer verletzt

Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Aurich - Zeugen gesucht Nach einem Einbruchdiebstahl in der Eschener Gaste in Aurich sucht die Polizei Zeugen. Am Mittwochabend zwischen 17.30 Uhr und 18.15 Uhr stiegen bislang Unbekannte in der Eschener Gaste in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter entwendeten Diebesgut im Wert einer fünfstelligen Summe. Sie flüchteten anschließend mit einem schwarzen VW Touran mit ...

mehr