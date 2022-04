Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220425.4 Elpersbüttel: Trunkenheitsfahrt endet mit Unfall

Elpersbüttel (ots)

Am Sonntagabend ist der Fahrer eines Jeeps in Elpersbüttel infolge Trunkenheit von der Straße abgekommen und mit seinem Wagen auf der Seite gelandet. Alle Insassen erlitten leichte Verletzungen, zwei kamen in ein Krankenhaus.

Gegen 19.30 Uhr war ein Mann in Begleitung zweier Personen auf der Straße Eescherdeich aus Richtung Eesch kommend in Richtung Busenwurtherdeich unterwegs. Im Verlauf der Straße kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, wo das Fahrzeug auf die Seite kippte. Dabei entstand an dem Auto ein Totalschaden. Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallfahrer nicht nüchtern war. Ein Atemalkoholtest bei ihm lieferte ein Ergebnis von 1,42 Promille, woraufhin die Beamten die Entnahme einer Blutprobe bei ihm anordneten. Die Polizisten fertigten eine Strafanzeige und stellten den Führerschein des 27-Jährigen sicher.

Die Mitfahrer, ein Mann und eine Frau, kamen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Merle Neufeld

