Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Diebstähle aus Pkw

Zu Diebstählen aus Autos kam es in der Jahnstraße in Aurich. Zwischen Dienstag, 13 Uhr, und Mittwoch, 6.30 Uhr, durchwühlten Unbekannte einen Smart und entwendeten aus der Mittelkonsole Bargeld. Zwischen 19.30 Uhr und 21.30 Uhr wurde am Mittwoch zudem ein Dacia aufgebrochen und aus dem Fahrzeug Wertsachen gestohlen. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

Ihlow - Hunderte Liter Kraftstoff gestohlen

In Ihlow sind in der Nacht zu Mittwoch hunderte Liter Kraftstoff gestohlen worden. In der Bunkfahner Straße wurden zwischen Dienstag, 16.30 Uhr, und Mittwoch, 7.30 Uhr, mehrere Baustellenfahrzeuge angegangen. Insgesamt zapften die Täter mehr als 500 Liter Kraftstoff von den Fahrzeugen ab. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

Norden - Auto aufgebrochen

In der Kleinen Mühlstraße in Norden haben Unbekannte ein Auto aufgebrochen. Am Sonntag zwischen 15 Uhr und 16 Uhr öffneten die Täter die Beifahrertür eines Opel Combo und entwendeten daraus Wertsachen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

