Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Schaufenster beschädigt/Hage - Kabel auf Baustelle durchtrennt /Hage - Tor zur Tiefgarage beschädigt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Schaufenster beschädigt

Am Wochenende kam es in Norden zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Samstag, 14 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, mehrere Schaufenster eines Fahrradhandels in der Brückstraße. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 zu melden.

Hage - Kabel auf Baustelle durchtrennt

In Hage gab es am Wochenende eine Sachbeschädigung auf einer Baustelle. In der Zeit von Freitag, 16 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, haben unbekannte Täter in einem Rohbau eines Mehrparteienhauses mehrere Kabel durchgeschnitten. Das Haus wird derzeit in der Hauptstraße gebaut. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

Hage - Tor zur Tiefgarage beschädigt

Unbekannte Täter haben in Hage ein Tor zu einer Tiefgarage beschädigt. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Freitag, 10 Uhr, bis Samstag, 16 Uhr, in der Hauptstraße. Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell