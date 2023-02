Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Aurich - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Montagabend in der Großen Mühlenwallstraße in Aurich ereignet hat. Gegen 23 Uhr soll es im Hinterhof einer Sportsbar zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 38 Jahre alten Mann und einer bislang unbekannten Personengruppe gekommen sein. Der 38-Jährige wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 04941 606215.

Aurich - Taschendiebstahl

In einem Supermarkt in Aurich kam es am Montag zu einem Taschendiebstahl. Unbekannte entwendeten aus der Handtasche einer 78 Jahre alten Frau beim Einkaufen die Wertsachen. Der Vorfall ereignete sich zwischen 11.30 Uhr und 11.40 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in der Raiffeisenstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

Krummhörn - Räder gestohlen

Am Wochenende sind in der Gemeinde Krummhörn, in Groothusen, zwei Fahrräder gestohlen worden. In der Dorfstraße entwendeten Unbekannte zwischen Freitag, 10 Uhr, und Montag, 9.30 Uhr, ein Pedelec der Marke Gazelle und ein Damenrad von Kalkhoff. Die Räder standen zum Tatzeitpunkt auf einem Grundstück. Hinweise auf den Verbleib nimmt die Polizeistation Pewsum unter der Telefonnummer 04923 805710 entgegen.

Moordorf - Pedelec gestohlen

In Moordorf hat ein Unbekannter am Wochenende ein Pedelec entwendet. Das Elektrorad der Marke Kalkhoff stand am Samstag zwischen 19 Uhr und 21 Uhr an einer Hausmauer in der Neuen Straße. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter der Telefonnummer 04941 606215.

Großheide - Sachbeschädigung

Zwei Autos sind in der Nacht zu Montag in Großheide beschädigt worden. Unbekannte besprühten auf einem Grundstück im Rotdornweg zwei VW Passat mit Sprühfarbe. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 7 Uhr. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

