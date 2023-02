Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Kennzeichen gestohlen/Wiegboldsbur - Einbruch in Scheune/Großefehn - Falscher Bankmitarbeiter

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Verkehrszeichen gestohlen

In Norden wurde ein Kennzeichen entwendet. Unbekannte Täter haben in der Zeit von Samstagabend, 17.30 Uhr, bis Sonntagmittag, 13.30 Uhr, das hintere Kennzeichen eines Autos entfernt und mitgenommen. Der weiße VW Tiguan mit Norder-Kennzeichen stand zum Tatzeitpunkt auf einer Hauseinfahrt im Alten Postweg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

Wiegboldsbur - Einbruch in Scheune

In Wiegboldsbur hat es einen Einbruch gegeben. Unbekannte Täter haben sich in der Zeit von Freitag, 19 Uhr, bis Sonntag, 20.10 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer Scheune in der Ekelser Straße verschafft. Der Schaden des Einbruchs, bei dem unter anderem ein Aufsitzrasenmäher gestohlen wurde, beläuft sich schätzungsweise auf 8000 Euro. Wer die Tat beobachtet hat oder sonstige Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 zu melden.

Großefehn - Falscher Bankmitarbeiter

Ein 29-Jähriger Mann aus Großefehn wurde am Sonntag um eine vierstellige Euro-Summe betrogen. Ein bisher unbekannter Täter gab sich am Telefon als Mitarbeiter der Hausbank aus. Im weiteren Gesprächsverlauf brachte er den Mann dazu, eine Überweisung zu tätigen. Als der Betrug bemerkt wurde, ist direkt Anzeige bei der Polizei erstattet worden. Die Polizei rät, bei Anrufen, in denen es um Überweisungen oder sensible Bankdaten geht, immer misstrauisch zu sein. Sobald Zweifel aufkommen, sollten sich Betroffene Rat bei Familienangehörigen holen und die Polizei informieren. PIN-oder TAN-Nummern sollten niemals an Dritte weitergegeben werden. Auch nicht am Telefon- oder per E-Mail. Echte Bankmitarbeiter fragen nicht nach Nummern oder Passwörtern. Wenn derartige Daten abgefragt werden, ist davon auszugehen, dass es sich um eine Betrugsmasche handelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell