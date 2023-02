Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow - Ohne Fahrerlaubnis unterweg

Norden - Berauscht gefahren

Aurich - Radfahrer mit Zivilstreife kollidiert

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

In der Nacht zu Freitag haben Polizeibeamte in Ihlow einen Autofahrer kontrolliert. Während der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 24-jährige Autofahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und die am Ford angebrachten Kennzeichen nicht zugelassen waren. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Norden - Berauscht gefahren

Donnerstagabend haben Polizeibeamte in Norden eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Dabei stellten die Beamten fest, dass ein 36-Jähriger, der zuvor mit seinem E-Scooter die Straße Große Lohne entlangfuhr, unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein entsprechender Vortest verlief positiv auf den Wirkstoff THC.

Aurich - Radfahrer mit Zivilstreife kollidiert

Ein Radfahrer hat am Donnerstagabend in Aurich versucht, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Eine Zivilstreife wollte den 22-jährigen Radfahrer gegen 23.30 Uhr auf dem Fischteichweg anhalten und kontrollieren, doch der Radfahrer ignorierte die Anhaltesignale der Beamten und fuhr davon. Die Beamten verfolgten den 22-Jährigen bis zum Hammerkeweg. Dort kreuzte der Radfahrer unvermittelt die Fahrbahn und kollidierte mit dem Zivilstreifenwagen. Der 22-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst betreut, blieb aber augenscheinlich unverletzt. Am Fahrrad und am Polizeifahrzeug entstand Sachschaden. Gegen den 22-Jährigen wird nun ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell