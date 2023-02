Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - In Wohnhaus eingebrochen

Norden - E-Roller entwendet

Aurich - Mofa gestohlen

Aurich - Auto beschädigt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - In Wohnhaus eingebrochen

In Aurich ist eingebrochen worden. Unbekannte Täter haben sich in der Zeit von Dienstagabend bis Donnerstagnachmittag gewaltsam Zutritt zu einer Doppelhaushälfte in der Straße Hinter Knoops Huus verschafft. Nach ersten Erkenntnissen sind die Täter über das rückwärtig angrenzende Feld zur Terrassentür gelangt und beschädigten diese. Das Diebesgut beläuft sich auf über 10000 Euro. Personen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeteten, sich unter der Telefonnummer 04941 606215 bei der Polizei Aurich zu melden.

Norden - E-Roller entwendet

In Norden wurde am Mittwoch ein Elektroroller gestohlen. Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von 13.40 Uhr bis 13.55 das dunkelgrüne Zweirad der Marke SoFlow. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt vor einem Einkaufzentrum in der Bahnhofstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

Aurich - Mofa gestohlen

In Aurich kam es zu einem Diebstahl. Bereits in der Zeit vom 02.02.2023, 11 Uhr, bis 08.02.2023, 10 Uhr, haben unbekannte Täter ein Mofa der Marke Saxonette Classic in weinrot entwendet. Dieses wurde zuvor vor einem Mehrfamilienhaus im Westgaster Weg abgestellt. Wer Hinweise zu den Tätern hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 zu melden.

Aurich - Auto beschädigt

In Aurich wurde ein Auto beschädigt. Bereits am Samstag haben unbekannte Täter in der Zeit von 19 Uhr bis 21.20 Uhr mehrere Lackschäden bei einem lilafarbenen Fiat verursacht. Dieser stand zum Tatzeitpunkt auf dem Parkplatz einer Pizzeria am Pferdemarkt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

