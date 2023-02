Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Tote Frau identifiziert

Landkreis Aurich (ots)

Norden - Tote Frau identifiziert

Die Identität der am Dienstag in Norden aufgefundenen toten Frau steht fest. Die gerichtsmedizinische Untersuchung am Donnerstag ergab, dass es sich bei der Verstorbenen um die seit dem 19.11.2022 in Norden vermisste Katharina P. handelt.

Die Obduktion ergab keine Hinweise auf Fremdeinwirkung.

Der weibliche Leichnam war am Dienstagmorgen von einer Passantin in einem Gewässer an der Uferstraße aufgefunden worden. Aufgrund der Gesamtumstände war bereits zu vermuten, dass es sich bei der Verstorbenen um die seit November in Norden vermisste Frau handeln könnte. Die Obduktion brachte nun traurige Gewissheit.

Hinweis: Die Öffentlichkeitsfahndung vom 21.11.2022 wird hiermit zurückgenommen.

