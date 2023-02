Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Upgant-Schott - Roller ohne Fahrerlaubnis gefahren

Ohne erforderliche Fahrerlaubnis war am Dienstag in Upgant-Schott ein Jugendlicher mit einem Roller unterwegs. Die Polizei hielt den 16-Jährigen gegen 16.20 Uhr im Wilde-Äcker-Weg an. Die Weiterfahrt wurde dem 16-Jährigen untersagt. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Aurich - Berauscht gefahren

Unter Drogeneinfluss war am Dienstag ein Autofahrer in Aurich unterwegs. Gegen 22.45 Uhr hielten Polizeibeamte den 24-jährigen Mann auf der Esenser Straße im Rahmen einer Verkehrskontrolle an. Ein Drogenvortest verlief positiv auf den Wirkstoff THC. Dem Autofahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Eine Unfallflucht hat sich am Dienstag in Aurich ereignet. Auf dem Parkplatz eines Supermarkts im Südeweg stieß zwischen 12.45 Uhr und 13.15 Uhr ein Unbekannter gegen einen VW Polo und beschädigte das Fahrzeug hinten links. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 04941 606215.

