Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Unfallflucht/Aurich - Unfallflucht/Großefehn/Fiebing - Flucht nach Spiegelunfall

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Unfallflucht

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am vergangenen Freitag in Norden ereignet hat. Zwischen 7.20 Uhr und 11 Uhr touchierte ein Unbekannter beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Supermarkts im Addinggaster Weg einen schwarzen Ford Focus. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, flüchtete der Verursacher, vermutlich mit einem blauen Pkw. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

Aurich - Unfallflucht

In der Wallinghausener Straße in Aurich kam es am Freitag zu einer Unfallflucht. Auf dem Parkplatz eines Supermarkts stieß ein bislang Unbekannter mit seinem Auto gegen die Beifahrerseite eines blauen Ford Mondeo. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Möglicherweise fuhr einen dunkelgrauen Kleinwagen mit Wilhelmshavener Städtekennung. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 04941 606215.

Großefehn/Fiebing - Flucht nach Spiegelunfall

Am Montagmorgen kam es zu einem Unfall mit anschließender Flucht in Fiebing. Um 8.45 Uhr stießen ein Schulbus und ein derzeit unbekannter LKW auf der Fiebinger Straße an den jeweiligen Außenspiegeln zusammen. Nach dem Unfall hielt der 62-jährige Busfahrer direkt an, der LKW jedoch setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wiesmoor unter der Telefonnummer 04944 914050 entgegen.

