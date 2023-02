Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich-Sandhorst - Vier Verletzte bei Auffahrunfall/Aurich-Schirum - Autofahrer schwer verletzt /Großheide - Von Fahrbahn abgekommen

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich-Sandhorst - Vier Verletzte bei Auffahrunfall

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstagmorgen in Aurich-Sandhorst. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 8.15 Uhr der Fahrer eines Ford Fiesta auf dem Hoheberger Weg in Richtung Innenstadt. In Höhe Eckfehler Weg über sah er, dass vor ihm eine 32-jährige Renault-Fahrerin abbremste und fuhr auf das Fahrzeug auf. Der Renault wurde durch den Aufprall auf einen weiteren Ford geschoben. Der 15-jährige Beifahrer im Ford Fiesta wurde schwer verletzt. Der 21-jährige Fahrer sowie die 32-jährige Renault-Fahrerin und die 51 Jahre alte Fahrerin des zweiten Fords wurden leicht verletzt. Der Ford Fiesta und der Renault waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Aurich-Schirum - Autofahrer schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Aurich-Schirum ist am Dienstagmorgen ein Autofahrer schwer verletzt worden. Gegen 9.45 Uhr fuhr nach derzeitigem Erkenntnisstand ein 32 Jahre alter Ford-Fahrer auf dem Moorlandweg in Richtung Schirumerfeld. An der Kreuzung zum Lehmdobbenweg stieß er mit einem von rechts kommenden 51 Jahre alten Fahrer eines VW Caddy zusammen. Der VW wurde durch den Zusammenstoß gegen einen Telefonmast geschleudert. Der 51-jährige Fahrer musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er wurde schwer verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Großheide - Von Fahrbahn abgekommen

Ein 73 Jahre alter Autofahrer ist am Dienstagmorgen in Großheide von der Fahrbahn abgekommen. Der 73-Jährige war gegen 7.45 Uhr mit einem Opel auf dem Moorweg in Richtung Jägerpfad unterwegs. In einer Linkskurve kam er aus noch ungeklärter Ursache alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Er landete in einem Graben und wurde leicht verletzt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell