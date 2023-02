Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Aurich/Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - E-Scooter war nicht versichert

Einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz hat die Polizei am Sonntag in Aurich geahndet. Gegen 17.30 Uhr hielten die Beamten einen E-Scooter-Fahrer auf der Wallinghausener Straße an und stellten fest, dass das Elektrokleinstfahrzeug nicht versichert war. Den 53-jährigen Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren.

Südbrookmerland - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Wochenende in Südbrookmerland. Auf dem Parkplatz eines Supermarkts am Koppelweg touchierte ein Unbekannter einen geparkten Audi A3 und flüchtete anschließend. Der Unfall ereignete sich zwischen Samstag, 13 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

Norden - Mann bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Norden ist am Sonntag ein Mann verletzt worden. Gegen 20 Uhr wollte nach ersten Erkenntnissen eine 20-jährige VW-Fahrerin von der Norddeicher Straße nach links in die Straße Im Spiet abbiegen. Hierbei über sie offenbar einen entgegenkommenden 63-jährigen VW-Fahrer und stieß mit ihm zusammen. Der 63-Jährige wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

