Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Auto aufgebrochen

In der Nacht zu Sonntag ist in Norden ein Auto aufgebrochen worden. Auf dem Parkplatz eines Supermarkts, Am Markt, zerstörte ein Unbekannter die Seitenscheibe eines Opel Corsa-E, erlangte jedoch offenbar kein Diebesgut. Die Tatzeit ist zwischen Samstag, 21.50 Uhr, und Sonntag, 8 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

Norderney - Widerstand gegen Polizeibeamte

Zu einem Widerstand gegen Polizeibeamte kam es am Sonntagabend auf Norderney. In einer Wohnung in der Schmiedestraße wurden der Polizei gegen 21 Uhr Streitigkeiten und eine Bedrohung gemeldet. Als die Beamten vor Ort eintrafen, widersetzte sich der 52-jährige alkoholisierte Beschuldigte den polizeilichen Maßnahmen und griff die Einsatzkräfte an. Ein Beamter wurde gegen den Streifenwagen geschleudert und leicht verletzt. Der Beamte war nicht mehr dienstfähig. An dem Streifenwagen entstand zudem Sachschaden. Der 52-jährige Beschuldigte wurde in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt.

Norden - Sachbeschädigungen

In Norden kam es in der Nacht zu Sonntag zu Sachbeschädigungen. Zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 10.30 Uhr, zerstörten Unbekannte in der Gaswerkstraße die Scheibe eines Opel Agila. In der Knyphausenstraße wurden zudem eine Jalousie und eine Fensterscheibe eines Wohnhauses beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise auf verdächtige Personen unter der Telefonnummer 04931 9210.

