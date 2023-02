Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich-Schirum - Einbruch im Gewerbegebiet, Zeugen gesucht/Großefehn - Terrassenmöbel gestohlen/Aurich - E-Scooter entwendet/Norden - Pkw beschädigt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich-Schirum - Einbruch im Gewerbegebiet, Zeugen gesucht

In Schirum hat es einen Einbruch gegeben. Unbekannte Täter haben sich in der Zeit von Donnerstag, 17.30 Uhr, bis Freitag, 7.30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Landmaschinenhandel in der Tjüchkampstraße im Gewerbegebiet verschafft. Hierbei entstand ein Schaden von über 100 000 Euro. Zeugen, die Beobachtungen, auch im Bereich der Bundesstraße, gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 zu melden.

Großefehn - Terrassenmöbel gestohlen

In Großefehn wurden Terrassenmöbel gestohlen. Bereits in der Zeit von Sonntag, 22 Uhr, bis Dienstag, 17 Uhr, haben unbekannte Täter eine Vielzahl von Tischen und Stühlen von einer Terrasse gestohlen. Diese gehörten zu einem Restaurant in der Jahnstraße. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

Aurich - E-Scooter entwendet

Donnerstagabend kam es zu einem Diebstahl in Aurich. Unbekannte Täter haben in der Zeit von 21.15 Uhr bis 21.35 Uhr einen schwarzen E-Scooter der Marke Ninebot entwendet. Dieser war zum Tatzeitpunkt vor einem Grillrestaurant in der Esenser Straße abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

Norden - Pkw beschädigt

Donnerstagmittag kam es zu einer Sachbeschädigung in Norden. Unbekannte Täter haben in der Zeit von 12 Uhr bis 12.30 Uhr einen grauen Hyundai beschädigt und Lackschäden verursacht. Zum Tatzeitpunkt stand das Auto auf einem Parkplatz gegenüber eines Lebensmittelmarktes in der Pottbackerslohne. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell