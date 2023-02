Landkreis Wittmund (ots) - Verkehrsgeschehen Wittmund - Verkehrsunfall Mittwochnachmittag ereignete sich ein Unfall in Wittmund. Eine 36-jährige Opel-Fahrerin wollte gegen 16.20 Uhr von der Esenser Straße in die Schulstraße einbiegen. Die hinter ihr fahrende 85-jährige VW-Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Beide Autofahrerinnen wurden leicht verletzt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund Pressestelle Nancy Rose Telefon: 04941/606-104 E-Mail: ...

