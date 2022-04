Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Drei Jugendliche rauben Mann aus

Zeugen gesucht

Gangelt (ots)

Am Mittwochmorgen (06. April) wurde ein 69 Jahre alter Mann aus Gangelt von drei jungen Männern ausgeraubt. Der Gangelter saß auf einer Bank in der Straße Am Freibad, unweit des Rodebach. Gegen 08.45 Uhr näherten sich ihm drei männliche Unbekannte auf zwei Motorrollern, stellten diese ab und fragten den Mann nach Feuer für eine Zigarette. Als der 69-jährige ein Feuerzeug aushändigte, packten ihn zwei der jungen Männer jeweils an den Armen und brachten diese auf den Rücken. Der Dritte griff in die Gesäßtasche, nahm die Geldbörse des Mannes heraus und entnahm das Bargeld. Eine hochwertige Uhr, die der Gangelter am Handgelenk trug, nahm der Täter ebenfalls an sich. Danach bestiegen die Räuber wieder ihre Motorroller und flüchteten am Rodebach entlang in Richtung Stahe. Die Täter waren alle etwa 17 bis 18 Jahre alt und sprachen mit niederländischem Akzent. Zwei Räuber waren zirka 180 Zentimeter, der Dritte etwa 190 Zentimeter groß. Dieser trug ein schwarzes Basecap, einen schwarzen Mundschutz und schwarze Oberbekleidung sowie Blue-Jeans. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat West der Polizei in Heinsberg unter 02452 920 0 oder online unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell