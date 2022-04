POL-HS: Gestohlenes Wohnmobil in den Niederlanden aufgefunden

Heinsberg-Dremmen (ots) - Diebe gelangten auf das Gelände einer Firma in der Straße Am Weidenhof und entwendeten dort zwei Gasflaschen. Die Tat ereignete sich am frühen Dienstagmorgen (06. April) gegen 01.45 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

