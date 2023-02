Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, für Samstag, 04.02.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

- keine presserelevanten Ereignisse

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitagvormittag wurde auf der Auricher Straße in Südbrookmerland ein 27-jähriger aus Osteel stammender Pkw-Führer von der Polizei kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer mit dem Pkw unterwegs war, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein dementsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde In diesem Zusammenhang ebenfalls gegen die aus Südbrookmerland stammende 31-jährige Halterin des Pkw ein Strafverfahren eröffnet.

Aurich - Fahren ohne gültige deutsche Fahrerlaubnis

Am späten Freitagabend wurde auf dem Parkplatz der Sparkassenarena in Aurich bei einer Polizeikontrolle bei einem aus Nenndorf stammenden 26-jährigen Pkw-Führer festgestellt, dass dieser den Pkw führte, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Fahrzeugführer besitzt zwar eine Fahrerlaubnis, allerdings stammt diese nicht aus der europäischen Union oder dem europäischen Wirtschaftsraum, so dass diese in der Bundesrepublik Deutschland ihre Gültigkeit verloren hat, da er länger als 6 Monate in Deutschland wohnt. In diesem Fall hätte der Fahrzeugführer bereits eine theoretische und praktische Fahrerlaubnisprüfung ablegen müssen, um eine deutsche Fahrerlaubnis zu erlangen. Fahrerlaubnisse, die in der EU oder dem EWR, erworben worden sind, müssen u. a. in der Bundesrepublik Deutschland nicht umgeschrieben werden und behalten hier ihre Gültigkeit. Allerdings gibt es auch Abkommen über die gegenseitige Anerkennung von Fahrerlaubnissen mit sogenannten Drittstaaten. Diese sind In der Staatenliste (Anlage 11 zu § 31 FeV) aufgeführt und dort ist auch festgeschrieben, ob eine theoretische oder praktische Führerscheinprüfung erforderlich ist, um seine aus diesen Staaten vorhandene Fahrerlaubnis umschreiben lassen zu können. Fahrerlaubnisse, welche in Staaten erworben wurden, die nicht dort aufgeführt sind, können nicht umgeschrieben werden und verlieren nach einem 6-monatigen Wohnsitz des Inhabers in Deutschland ihre Gültigkeit, so dass die Fahrerlaubnis komplett neu erworben werden muss. Hierzu gehört dann die theoretische und praktische Führerscheinprüfung. In der FeV sind aber auch u. a. besondere Regelungen für Studenten und Schüler festgelegt.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

- keine presserelevanten Ereignisse

Verkehrsgeschehen

Großheide - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Freitagmittag kam es im Ortsteil Westermoordorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 52-jährige Frau aus Großheide leicht verletzt worden ist. Die Großheiderin wollte mit einem Pkw in ein Grundstück einbiegen, als ein hinter ihr fahrender 29-jähriger Großheider mit einem Transporter auffuhr. Die Frau wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

- keine presserelevanten Ereignisse

Verkehrsgeschehen

Esens - Gartenzaun beschädigt

Bei einem Verkehrsunfall in Esens ist am Freitagvormittag ein Gartenzaun beschädigt worden. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß in der Zeit von 8:30 Uhr bis 11:30 Uhr mit seinem Fahrzeug gegen einen Zaun in der Straße Jüchertor. Anschließend fuhr er weiter, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei unter 04971-926500 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell