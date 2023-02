POL-AUR: Norden - Frau tot aufgefunden

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Norden - Frau tot aufgefunden

In Norden ist am Dienstagmorgen ein weiblicher Leichnam aufgefunden worden. Gegen 8.30 Uhr wurde der Leitstelle im Bereich der Uferstraße eine leblose Person im Wasser gemeldet. Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützten bei der Bergung. Ein hinzugerufener Notarzt konnte nur den Tod feststellen. Bei der verstorbenen Person handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um eine Frau - die Identität muss noch geklärt werden. Es ist nicht auszuschließen, dass es sich bei der Frau um die seit November in Norden vermisste 34-jährige Katharina P. handelt. Die Angehörigen wurden vorsorglich von der Polizei in Kenntnis gesetzt. Die weiteren Ermittlungen zur Identitätsfeststellung bleiben abzuwarten. Es wird nachberichtet.

