Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Auto beschädigt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Auto beschädigt

Montagabend kam es zu einer Sachbeschädigung in Norden. Unbekannte Täter haben in der Zeit von 18.30 Uhr bis 21.10 Uhr an einem Auto den Außenspiegel der Beifahrerseite und den Heckenscheibenwischer beschädigt. Der rote Mitsubishi stand zum Tatzeitpunkt an der Rampe am Norder Tor. Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 zu melden.

