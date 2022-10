Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Leonberg: BMW-Fahrer ohne Führerschein liefert sich Verfolgungsfahrt mit Polizei

Ludwigsburg (ots)

Wegen einem verbotenem Kraftfahrzeugrennen, Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Führerschein wird sich ein 28 Jahre alter BMW-Lenker verantworten müssen, der am Montag gegen 16.25 Uhr zunächst im Engelbergtunnel aufgefallen war. Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, die in zivil unterwegs waren, bemerkten den BMW-Lenker, der mit teilweise stark überhöhter Geschwindigkeit durch den Tunnel in Richtung Heilbronn fuhr und hierbei andere Verkehrsteilnehmer auch rechts überholte. Als er die Autobahn an der Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen verließ und auf der Bundesstraße 10 weiterfuhr, konnten die Beamten auf sich aufmerksam machen und ihm signalisieren, dass er folgen solle. Stattdessen ergriff der 28-Jährige jedoch die Flucht. Wieder gab er Gas und fuhr nahezu ohne auf Verkehrsvorschriften zu achten in Richtung Zuffenhausen davon. Hierbei wurden mehrere Verkehrsteilnehmende gefährdet. Zunächst nahmen die Polizisten unter Einsatz von Sonder-und Wegerechten die Verfolgung auf. Sie mussten diese jedoch letztlich aufgrund der Gefährdungslage abbrechen. Im Zuge der sich anschließenden Fahndungsmaßnahmen und aufgrund Hinweise weiterer Zeugen konnte der BMW im Bereich einer Gaststätte nahe Korntal-Münchingen-Kallenberg festgestellt werden. Beamten der Polizeihundeführerstaffel Stuttgart gelang es schließlich den zu Fuß weiter geflüchteten 28-Jährigen aufzuspüren und ihn vorläufig festzunehmen. Die weiteren Maßnahmen ergaben, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Tests ergaben, dass er weder Alkohol getrunken noch Drogen genommen hatte. Die Ermittlungen dauen an. Personen, die durch die gefährliche Fahrweise des BMW-Lenkers gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 0711 6869-0 mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

