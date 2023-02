Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Betrug über WhatsApp

Aurich - E-Scooter gestohlen

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Betrug über WhatsApp

In Aurich kam es zu einem vollendeten Betrug. Am Freitag bekam eine 71-jährige Frau eine WhatsApp-Nachricht, in der sich ein Betrüger als Familienmitglied in einer Notlage ausgab. In dem Glauben, dass sie ihrem Sohn helfen würde, überwies die Frau eine vierstellige Summe per Echtzeitüberweisung auf ein genanntes Konto. Als sie den Betrug erkannte, erstattete sie Anzeige bei der Polizei. Das Geld ließ sich jedoch nicht mehr zurückbuchen und war für die 71-Jährige verloren.

Die Polizei rät:

- Nehmen Sie unbekannte Rufnummern nicht einfach als Kontakte auf. - Werden Sie misstrauisch, wenn Sie über Messenger-Dienste zu Geldzahlungen aufgefordert werden, auch von bekannten Nummern. - In diesem Fall ist es ratsam, außerhalb von WhatsApp Kontakt zur Person aufzunehmen und zu prüfen, ob die Forderung echt ist. - Fragen Sie persönlich beim angeblichen Kontakt nach, wenn Sie von einer bis dato unbekannten Rufnummer über Messenger-Dienste wie WhatsApp kontaktiert werden. - Überprüfen Sie die Sicherheits- und Datenschutzeinstellungen der von Ihnen genutzten Messenger-Dienste. - Wenn Überweisungen bereits veranlasst wurden, kontaktieren Sie Ihr Geldinstitut, um die Zahlungen im besten Fall rückgängig zu machen! - Sichern Sie den Chatverlauf für die Polizei.

Aurich - E-Scooter gestohlen

Ein E-SCooter ist am Wochenende in Aurich gestohlen worden. Der Eigentümer hatte das Elektrokleinstfahrzeug am Samstag gegen 17.30 Uhr im Hoheberger Weg vor einem Wohnhaus abgestellt. Als er gegen 22 Uhr zurückkehrte, hatten Unbekannte den E-Scooter bereits entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

