Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Hage/Wiesmoor - Taschendiebstähle

In Supermärkten in Hage und Wiesmoor kam es am Mittwoch zu Taschendiebstählen. In Hage entwendeten Unbekannte in einem Markt an der Straße Am Edenhof zwischen 10.50 Uhr und 11 Uhr eine Geldbörse aus der Handtasche einer 80 Jahre alten Frau mit Rollator. Einen Tag zuvor war es am Vormittag in einem Lebensmittelmarkt an der Hauptstraße ebenfalls zu einem Taschendiebstahl gekommen. Zudem wurde am Mittwoch in Wiesmoor, in einem Supermarkt an der Hauptstraße, aus dem Rollator einer 82 Jahre alten Frau die Geldbörse gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen 13.30 Uhr und 14 Uhr. Die Polizei rät dringend, auch beim Einkaufen besonders auf die eigenen Wertsachen und Taschen zu achten. Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Frau bei Auffahrunfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Leerer Landstraße ist am Mittwoch eine Autofahrerin verletzt worden. Gegen 9.30 Uhr fuhr ein 53 Jahre alter VW-Fahrer auf eine vorausfahrende 36-jährige Mazda-Fahrerin auf. Sie hatte vor einer Ampel abgebremst, was der 53-Jährige offenbar zu spät bemerkt hatte. Die Frau wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

Aurich - Unfallflucht vor Schnellrestaurant

Vor einem Schnellrestaurant an der Emder Straße in Aurich hat sich am Samstag eine Unfallflucht ereignet. Zwischen 23 Uhr und 23.30 Uhr touchierte ein Unbekannter vermutlich beim Ausparken einen VW Polo und fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

Hage - Autofahrer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Hage sind am Mittwoch zwei Autos kollidiert. Ein 71 Jahre alter Citroen-Fahrer war gegen 15.40 Uhr auf der Halbemonder Straße in Fahrtrichtung Hage unterwegs und bog nach links in die Ostpreußenstraße ab. Hierbei übersah er offenbar, dass hinter ihm ein 28 Jahre alter VW-Fahrer zum Überholen angesetzt hatte. Der VW kollidierte frontal mit der Fahrerseite des Citroen. Der 71-Jährige wurde leicht verletzt. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 9000 Euro.

