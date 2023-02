Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Blomberg - Bushaltestelle beschädigt

Wittmund - Unfallflucht auf Parkplatz

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Holtriem/Blomberg - Bushaltestelle beschädigt

In Blomberg kam es zu einer Sachbeschädigung. Bereits in der Nacht zum vergangenen Montag, 30.01.2023, wurde an der Hauptstraße in Höhe Halv Schwienskopp die Scheibe der Bushaltestelle zerstört. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wittmund unter der Telefonnummer 04462 9110 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Eine Unfallflucht hat sich auf einem Parkplatz in Wittmund ereignet. In der Zeit zwischen Samstag, 17.30 Uhr, und Dienstag, 14.45 Uhr, stieß ein unbekannter Fahrzeugführer auf einem Parkplatz in der Doktor-Tjarks-Straße gegen die Beifahrerseite eines schwarzen VW Pkw. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Ohne sich um eine Regulierung zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 04462 9110.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell