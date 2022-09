Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Seniorin stürzt in Linienbus -Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht!

Hameln (ots)

Bereits am 05.08.2022 (Freitag), ereignete sich am Kastanienwall in Hameln, an der Bushaltestelle Grüner Reiter, ein Verkehrsunfall im Bus der Linie 1, bei dem eine Seniorin zu Fall kam und sich verletzte.

Nach Angaben der 88-jährige Hamelnerin, sei diese um 12.07 Uhr an der Bushaltestelle Grüner Reiter mit ihrem Rollator durch die hintere Tür in den Bus der Linie 1 eingestiegen. Noch bevor sie sich habe setzen können, sei der Bus losgefahren, wodurch die 88-Jährige gestürzt sei. Der Fahrer des Busses habe den Sturz bemerkt, sein Fahrzeug gestoppt und ihr aufgeholfen, im Anschluss habe er seine Fahrt fortgesetzt.

Der Unfall wurde im Nachgang bei der Polizei zur Anzeige gebracht.

Zur Klärung des Sachverhaltes sucht die Polizei Hameln (Tel.: 05151/933-222) Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können

