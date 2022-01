POL-ME: Polizei entdeckt Dealerwohnung - Ratingen - 2201023

Polizei Mettmann

Eigentlich war die Polizei am Dienstagabend (4. Januar 2022) gegen 21.15 Uhr gerufen worden, weil ein Mädchen an einer Wohnungstüre in einem Haus an der Straße Am Sandbach in Ratingen-West randalierte. Vor Ort entdeckten die Beamtinnen und Beamten jede Menge Diebesgut, Hehlerware, Drogen in nicht geringer Menge sowie mehrere Schreckschusswaffen.

Das war geschehen:

Einen Volltreffer der besonderen Art landeten Beamtinnen und Beamten der Wache in Ratingen am Dienstagabend. Sie waren zu einer Wohnung in der Straße Am Sandbach gerufen worden, weil dort ein Mädchen heftig an einer Wohnungstüre randaliert haben soll. Als die Polizistinnen und Polizisten vor Ort eintrafen, war die Türe bereits halb herausgebrochen. Um nach der Tatverdächtigen und möglicherweise hilflosen Personen zu suchen, betraten die Polizistinnen und Polizisten die Wohnung.

Personen konnten sie dort zwar nicht antreffen, allerdings fanden sie ein hochwertiges Mountainbike, welches gestohlen worden war, Auspuffrohre, einen Katalysator, gefälschte Kleidungsstücke, mehrere Schreckschusswaffen und Messer sowie Drogen in nicht geringer Menge und dazugehörige Dealer-Utensilien.

Im Laufe des Abends konnte der dringend tatverdächtige Bewohner der Wohnung, ein 31-jähriger Ratinger, festgenommen werden. Mehrere Strafverfahren unter anderem wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Hehlerei und Diebstahl wurden eingeleitet. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen. Derzeit wird geprüft, ob er einem Haftrichter vorgeführt werden kann. Das Mädchen, das für die Schäden an der Wohnungstüre verantwortlich sein soll, konnte unerkannt flüchten. Zeugenangaben zufolge soll sie schwarze Haare haben. Weitere Details zu ihrem Aussehen liegen nicht vor.

Die Polizei fragt: Wer hat den Vorfall ebenfalls beobachtet und kann Hinweise zu der Tatverdächtigen geben? Die Polizei in Ratingen ist jederzeit unter der Telefonnummer 02102 9981-6210 erreichbar.

