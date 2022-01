Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei nimmt Einbrecher-Trio fest - Ratingen - 2201021

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (5. Januar 2022) konnte die Polizei in Ratingen ein Einbrecher-Trio festnehmen. Die beiden 20-Jährigen sowie der 21-Jährige, alle drei aus Ratingen, werden verdächtigt, für einen Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße Schumannsdieken in Ratingen-Lintorf verantwortlich zu sein.

Das war geschehen:

Ein aufmerksamer Zeuge wurde gegen 1.45 Uhr durch laute Geräusche geweckt. Als er aufstand, bemerkte er, dass in seine Wohnung durch ein rückwärtiges Fenster eingebrochen worden war und sah anschließend eine unbekannte Person aus seiner Wohnungstür laufen. Er verständigte sofort die Polizei, die schnell vor Ort war.

Auf der Anfahrt entdeckten die Polizeibeamtinnen und -beamten unter der Autobahn A 52 einen schwarzen Fiat Punto mit laufendem Motor, auf den zwei Personen zuliefen und einen Rucksack in den Wagen warfen. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrers sowie der beiden weiteren Personen ergab sich der dringende Tatverdacht, dass das Trio aus Ratingen im Alter von 20 und 21 Jahren für den kurz zuvor stattgefundenen Einbruch verantwortlich sein könnte.

In dem Fahrzeug fanden die Beamtinnen und Beamten diverse Einbruchswerkzeuge, Sturmhauben, Handschuhe sowie eine Schreckschusspistole. Die drei jungen Männer wurden vorläufig festgenommen und in den Polizeigewahrsam nach Mettmann gebracht. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet, die Ermittlungen dauern an.

